A Terra Madre il fascino del tartufo protagonista con il documentario di Remo Schellino

Il documentario "Il mondo del tartufo in Italia. Storie di alberi, cani, cercatori", diretto da Remo Schellino, sarà protagonista nell'ambito della rassegna Terra Madre, evento internazionale che celebra la sostenibilità alimentare e le tradizioni gastronomiche locali.

La proiezione del film è prevista per lunedì 30 settembre alle ore 12 al Parco Dora di Torino. L'opera, che si avvale della direzione scientifica di Piercarlo Grimaldi, è esplora il mondo affascinante e misterioso del tartufo, una tradizione millenaria profondamente radicata nella cultura italiana.

Il documentario, promosso da diverse istituzioni rilevanti nel mondo del tartufo – tra cui l'Associazione Cerca e Cavatura del Tartufo, l'Associazione Nazionale Città del Tartufo e la Federazione Nazionale Associazioni Tartufai Italiani – è stato realizzato in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, punto di riferimento per lo studio delle tradizioni culinarie e del territorio italiano. L'opera si concentra sulle esperienze dei cercatori di tartufi, protagonisti di una pratica antica riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità.

Attraverso interviste e testimonianze, il documentario racconta storie di uomini e donne che, accompagnati dai loro cani, si inoltrano nei boschi di diverse regioni italiane, dai paesaggi delle Langhe e del Monferrato fino agli Appennini, alla ricerca di questo prezioso fungo ipogeo. Ogni tartufaio condivide segreti tramandati di generazione in generazione, rivelando un legame unico e intimo con la natura e il territorio.

Alla proiezione parteciperanno diversi esperti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Remo Schellino, il regista, spiegherà il processo creativo dietro la realizzazione del film, raccontando le sfide incontrate nel dare voce a un mondo così affascinante e al contempo discreto. Piercarlo Grimaldi, direttore scientifico, offrirà un’analisi antropologica delle pratiche legate alla cerca e cavatura del tartufo, evidenziando il valore culturale di queste tradizioni per l’Italia. Michele Boscagli, presidente dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, discuterà dell’importanza del tartufo non solo per l’economia locale, ma anche per l’identità culturale delle comunità. Fabio Cerretano, presidente della Federazione Nazionale Tartufai Italiani, darà una panoramica sull’organizzazione dei cercatori di tartufi e sul modo in cui preservano e tramandano il loro sapere. Infine, Antonio Degiacomi, presidente della Comunità Cerca e Cavatura del Tartufo in Italia, sottolineerà l’importanza della tutela di queste pratiche per le generazioni future, in particolare alla luce del riconoscimento UNESCO.

