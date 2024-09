Cuneo Granda Volley pronta per una nuova avventura in A1. Noemi Signorile: "C'è freschezza, inizia un nuovo capitolo" [FOTO e VIDEO]

Squadra, dirigenza e sponsor riunti per la presentazione della nuova avventura in A1 (Fotoservizio di Mattia Benozzi)

Il conto alla rovescia sta per terminare: tra due settimane le Gatte scenderanno in campo per l'inizio ufficiale della stagione 2024-2025.

Prima del debutto in campionato, nella serata di venerdì 27 ottobre è stata presentata la Honda Olivero Cuneo 2024-2025 al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, da sempre casa della pallavolo cuneese. L'evento ha visto una buon partecipazione di pubblico, con molti tifosi, tra cui i fedelissimi Crazy Cats Biancorossi.

Ad aprire la serata, dopo l'inno cantato da Serena Garelli, è stato Enrico Coggiola, nuovo responsabile dell'Ufficio Stampa della società, che ha condotto la presentazione assieme a un'ospite d'eccezione: Giulia Pisani, non solo voce femminile di Rai Sport ma anche protagonista delle telecronache olimpiche della Nazionale femminile.

Dopo un omaggio all'oro olimpico conquistato dalla Nazionale, la serata è entrata nel vivo con la presentazione delle squadre giovanili della Granda Volley Academy: baby volley, minivolley, under 12, under 13, under 14, under 16, under 18 e Serie D, accompagnate dai loro allenatori e dalla nuova mascotte, Spiky.

La presidente dell'Academy, Barbara Pasqua, e il direttore tecnico e allenatore Massimiliano Bruni, nuovo arrivato a Cuneo, hanno poi preso la parola, seguiti dalla presentazione dello staff tecnico e dirigenziale dell'Academy, tra cui il vicepresidente Ernesto “Titti” Giraudo e il direttore sportivo Gino Primasso, oltre che da Chiara Frigerio (allenatrice e segreteria organizzativa), Danilo Giordanetto (allenatore e supporto del direttore tecnico), Enzo Guerriero (allenatore), Andrea Angelucci (allenatore), Diego Frison (allenatore), Giada Peano (allenatrice e social media manager), Matteo Ellena (preparatore atletico), Jacopo Maiorano (aiuto allenatore), Laura Quartuccio (dirigente), Antonello Ravera (allenatore), Teresa Maineri (allenatrice).

Uno dei momenti più importanti della serata è stata la presentazione del progetto "Master Academy", un'iniziativa innovativa dedicata alla crescita delle giovani giocatrici, guidate da professioniste del calibro di Paola Cardullo, Nadia Centoni, Valentina Arrighetti, Simona Rinieri ed Eleonora Lo Bianco. Paola Cardullo, responsabile del settore liberi, ha preso la parola e illustrato i dettagli del progetto.

La presentazione è proseguita con gli interventi delle istituzioni locali e nazionali, la cui collaborazione è fondamentale per il successo del progetto cuneese. Tra i presenti, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, l'assessore allo sport Valter Fantino, la deputata Chiara Gribaudo, la consigliera regionale Federica Barbero, la delegata del CONI Cuneo Claudia Martin, il consigliere regionale Marco Gallo e quello di amministrazione della Fondazione CRC Mauro Bernardi, che hanno portato il loro saluto al pubblico.

Successivamente è stato il turno del cuore pulsante della Honda Olivero Cuneo, il CDA, rappresentato da Patrizio Bianco, Emilio Manini, Enrico Anghilante, Piero Galeasso e Sergio Pasi.

Tra gli sponsor principali della stagione figurano Honda, Olivero, Isiline, per cui erano presenti Alessandro Sabatini, Gianpaolo Olivero e Ivan Botta, oltre a molti altri sostenitori locali e nazionali, come Intesa Sanpaolo, More News, Armando Group, Sames, Bianco Moto, Recarcano, Casciola, Uno Energy, Cofal, Abello Termoidraulica, Cerquity, Moris, Domestic Tree, Ironika, Nine Squared, Fondazione CRC, Pro Marketing, Sav Group, Il Marchio2, Banca CRS, AFP, Farmacia Bottasso, Petit Papillon, M4 Grandi Cucine, GSC, AC Rent, Banca di Cherasco, Pharma Sell, Rossi Computer, Natura Sì, Fidelity Control.

È giunto poi il momento più atteso della serata, la presentazione della squadra: le protagoniste che indosseranno la maglia di Cuneo sui taraflex più prestigiosi d’Italia sono entrate presentate per ruoli.

Centrali: Alessia Bisegna, Agnese Cecconello, Valentina Colombo, Tessa Polder

Attaccanti: Alexandra Lazic, Margarita Martinez, Anastasiia Kapralova, Fay Bakodimou

Opposti: Ana Bjelica, Dayami Sanchez

Liberi: Sara Panetoni, Rebecca Scialanca

Palleggiatrici: Noemi Signorile, Alice Turco.

Tra tutte le giocatrici spicca ovviamente il capitano Noemi Signorile, giunta alla sua quinta stagione a Cuneo e unica conferma dello scorso anno, che ha raccontato le impressioni su questo inizio stagione:. “Per me si apre un nuovo capitolo – ci ha raccontato Noemi – non voglio più guardare indietro, ma pensare al futuro. Che non vedevo in altro posto, se non a Cuneo”. Gli obiettivi? Ne parleremo a metà stagione”.

Oltre alle giocatrici, è stato presentato lo staff tecnico, con Lorenzo Pintus, primo allenatore alla sua prima esperienza a Cuneo, Emanuele Aime, secondo allenatore, Fabio Genre (Scout), Elisabetta Marchisa (Team Manager), Gino Primasso (Direttore Sportivo), seguiti dallo staff medico, formato da Lucio Piovani (Primario e responsabile), Francesco Marra (Ortopedico), Corrado Biolè (Medico sportivo), Rosaria China (Medico di campo), Francesco Zito (Fisioterapista), Andrea Reynaudo (Fisioterapista), Ezio Bramard (Preparatore atletico). Infine, è stato il turno del team amministrazione e marketing, essenziale per la gestione degli eventi, formato da Giada Ghiabaudo (responsabile amministrativa), Beatrice Risso (ufficio marketing), Beatrice Galeasso (ufficio marketing), Pietro Cattaneo (videomaker), Enrico Coggiola (ufficio stampa)

Emozionato coach Pintus, speranzoso il co-presidente Manini: ecco le loro parole ai nostri microfoni:

La serata si è conclusa con il discorso di Gino Primasso, uno dei primi tifosi e collaboratori storici della società, seguito da momenti di convivialità, foto di rito e interviste.

Ora è tutto pronto: l’appuntamento è fissato per sabato 5 ottobre, quando inizierà ufficialmente la stagione 2024-2025.