Bra, “Pro Loco in Città” si conferma un grande successo [FOTO E VIDEO]

Un sogno anche solo pensare che esista una sagra fatta di tante sagre. Ebbene esiste, si è svolta a Bra sabato 28 settembre ed è stata l’occasione per assaggiare le specialità di Langa e Roero in un posto solo, in quella che si può definire una nuova geografia del gusto.

Sapori, profumi e colori hanno invaso piazza Carlo Alberto per la gioia dei visitatori che hanno potuto soddisfare il palato con le portate più varie: raviole ai porri, tajarin ai funghi, cipolle e peperoni con la bagna caoda, friciule col lardo, fritto di pesce, maialino allo spiedo (oh, se elenchiamo tutto, domani siamo ancora qui). Il tutto innaffiato da ottimi vini e birra artigianale, fedele compagna nelle cene con gli amici e nelle serate allegre.

Insomma, ce n’era per tutti i gusti, oltre a musica, folklore, tanto divertimento per i più piccoli e un tour culinario da leccarsi i baffi. Così “Pro Loco in Città” è diventata XXL, come il girovita. Che dire? Voto 10 (e lode).