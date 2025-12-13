Costigliole Saluzzo dice addio a Liliana Pasero

Liliana Pasero aveva 95 anni

È mancata a Costigliole Saluzzo Liliana Pasero in Giovannini, di 95 anni. Una presenza familiare per intere generazioni di costigliolesi, conosciuta e apprezzata per aver gestito per molti anni, insieme al marito, un negozio di calzature che è stato un punto di riferimento nel paese.

Molto legata alla comunità, Liliana era anche la madre di Piera, storica maestra elementare di Costigliole Saluzzo, che ha accompagnato nella crescita e nella formazione generazioni di studenti.

Lascia la figlia Piera con Massimo, il nipote Alessandro con Teresa, i piccoli pronipoti Giulio e Lorenzo, i nipoti Fulvia con Sandro, Daniele, Piero, Gianpaolo, oltre a pronipoti, cugini e a tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato domani, domenica 14 dicembre, alle 20,30 nella Chiesa della Confraternita di Costigliole Saluzzo.

Il funerale sarà celebrato lunedì 15 dicembre alle 11 nella Parrocchia di Costigliole Saluzzo, con partenza alle 10,50 in auto dall’abitazione di via Vittorio Veneto 77.

Dopo le esequie la salma sarà trasferita a Bra per il rito della cremazione; le ceneri saranno successivamente tumulate nel Cimitero di Costigliole Saluzzo.

Le eventuali offerte raccolte in sua memoria saranno devolute all’Associazione Karibu di Costigliole Saluzzo.



