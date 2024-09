Successo da tutto esaurito per il dj set di Bob Sinclar a Mondovì, promossa la location del Belvedere [FOTO E VIDEO]

Ha fatto ballare tutta Mondovì ieri sera, sabato 28 settembre, il dj set di Bob Sinclar, per l'evento "Sunset vibes", ospitato sotto alla Torre del Belvedere.

C'è chi aveva qualche perplessità sulla location, invece, i giardini del parco del tempo sono stati promossi a pieni voti, regalando anche un panorama mozzafiato.

Un successo annunciato, visto il tutto esaurito per l'evento per il quale, ancora a poche ore prima dall'inizio, si cercavano i biglietti.

I giardini del parco del tempo si sono trasformati così in una discoteca a cielo aperto che ha fatto da palcoscenico d'eccezione alla serata che ha visto protagonista il noto dj di LaLasong, Love Generation e World, hold on, che ha reso omaggio a Mondovì proponendo anche alcuni mi di celebri musiche italiane.

“Stiamo ricevendo tanti messaggi di entusiasmo, segno che la città attendeva questo evento. - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell'assessore alle manifestazioni Alessandro Terreno - La location, come avevamo immaginato, è stata perfetta per ospitare un artista di caratura mondiale come Bob Sinclar. Oltre all'afflusso, ordinato, di persone presso il Belvedere ci ha fatto davvero piacere vedere locali colmi di gente, persone che arrivavano da fuori entusiaste e sorprese dalla bellezza della nostra città".

Sul palco di "Susent vibes", l'open act di Khenya, al secolo Khenya Rivera, dj tra le più apprezzate della scena di Ibiza e Madj e dj Otto che hanno chiuso l'evento.

Per i giovanissimi, invece, l'appuntamento è stato all'ASP, con il TechnoBus, primo autobus in Italia a essere stato trasformato in una discoteca su ruote e che ha già fatto tappa in diverse città italiane e che per la prima volta ha raggiunto il Piemonte. In consolle: Thnderz, RVRS, Nozzleholder e Marchino.