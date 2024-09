Furto a Costigliole Saluzzo: ladri in moto spaccano la vetrina e poi si danno alla fuga con la refurtiva [FOTO]

Hanno spaccato la vetrina centrale di una gioielleria e si sono dati alla fuga. Questo quanto successo oggi, domenica 29 settembre, in via Vittorio Veneto, a Costigliole Saluzzo, dove è in corso la Sagra dell'Uva.

Dalle prime informazioni emerse due persone a bordo di una motocicletta, con il viso coperto dal casco e munite di un piccone, si sarebbero avvicinate alla vetrina dell'oreficeria "Sogni d'oro", per poi rompere la vetrata, sottrarre i gioielli che vi erano esposti e infine darsi alla fuga.

Il tutto sarebbe successo attorno alle 14, quando il titolare aveva chiuso il negozio - che oggi aveva tenuto aperto in occasione della sagra - per assentarsi per una breve pausa pranzo.

Sono ancora in corso i rilievi e le indagini su quanto accaduto, sulla vicenda indagano i Carabinieri.