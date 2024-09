Bitcoin: i motivi della crescita del valore nell’ultima settimana

La scorsa settimana la Federal Reserve ha ridotto i tassi di interesse di 50 punti base, iniettando maggiore liquidità nell'economia statunitense.

Questa mossa ha avuto effetti immediati sul mercato delle criptovalute, con il valore di Bitcoin che ha superato la soglia dei 64.000 dollari.

Secondo un rapporto settimanale pubblicato da Bitfinex, il recente rialzo del valore di Bitcoin è stato innescato da un'intensa attività nei mercati dei futures e dei perpetui.

Il documento evidenzia come l'open interest, ovvero il totale delle posizioni aperte nei contratti futures, abbia giocato un ruolo decisivo nel guidare il movimento di valore, piuttosto che le transazioni immediate del mercato spot.

I dati della piattaforma di analisi blockchain Coinglass confermano questa tendenza, rivelando che l'open interest di Bitcoin ha recentemente raggiunto i 34,9 miliardi di dollari, il livello più alto da inizio agosto.

Questo aumento di interesse nei mercati dei futures e dei perpetui indica un maggior coinvolgimento degli investitori istituzionali e un cambio di rotta rispetto al trading tradizionale spot, spesso associato a una volatilità più immediata.

Il ruolo degli ETF Spot su Bitcoin

Un altro fattore che potrebbe sostenere il rally di Bitcoin è l'aumento dell'interesse per gli ETF Spot su Bitcoin.

La scorsa settimana negli Stati Uniti sono stati investiti più di 397 milioni di dollari in ETF Spot BTC, segno di una crescente fiducia da parte degli investitori istituzionali.

Gli analisti di Bitfinex hanno dichiarato che questo afflusso di capitali potrebbe spingere il valore di Bitcoin verso nuovi massimi, avvicinandosi al precedente massimo storico (ATH) di 73.800 dollari.

Il rapporto evidenzia che, se la tendenza di afflussi verso gli ETF Bitcoin dovesse continuare, il valore della criptovaluta potrebbe superare la resistenza di 65.200 dollari, livello raggiunto a fine agosto. Tuttavia, senza investimenti sostenuti nel mercato spot, è probabile che si verifichi una fase di consolidamento o una parziale correzione del valore.

Le altcoin: crescita e dinamiche di mercato

Parallelamente all’aumento del Bitcoin, anche le altcoin hanno goduto di una crescita significativa nell’ultimo mese.

Bitfinex ha citato in particolare SUI e AAVE, due asset che hanno visto il loro valore crescere del 100% tra agosto e settembre.

Tuttavia, l'aumento non è stato omogeneo: le altcoin al di fuori della top 10 per market cap non hanno sperimentato lo stesso livello di crescita, sebbene l'open interest su questi asset sia aumentato da 10,74 miliardi di dollari ad agosto a 11,48 miliardi di dollari a settembre.

