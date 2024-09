Adolescenti e violenza di genere, evento organizzato a Saluzzo da Terziario Donna - Confcommercio Cuneo

Lunedì 23 settembre si è svolta a Saluzzo una delle tappe del progetto SII CAMBIAMENTO – Quando l’Impresa fa cultura - promosso e gestito dal Terziario Donna – Confcommercio Cuneo, iniziativa itinerante che mira a fare cultura di genere. Il laboratorio dal titolo “Adolescenti e violenza di genere”, curato dalla dott.ssa Stefania Doglioli – responsabile DE&I di UPPERDECK e dal Prof. Andrea Delpiano – docente di Disegno e Storia dell’arte al Liceo “G.B. Bodoni” di Saluzzo, ha coinvolto i ragazzi delle classi 5 che hanno fatto sentire la loro voce su come gli stereotipi influenzano le relazioni. Gli adolescenti sono stati i veri protagonisti, registi e attori di un cortometraggio che ha saputo affrontare tematiche rilevanti con grande sensibilità.

Questa giornata ha avuto un significato speciale, simile ma al contempo diverso dalle altre iniziative. Importante è stato il follow-up di un'azione intrapresa tre anni fa, quando fu realizzato un film sugli stereotipi di genere. Grazie al supporto del Terziario Donna, gli studenti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi nuovamente e fare il punto della situazione, riconosciuto dai professori e dal preside della scuola.

Non è affatto banale riuscire a garantire continuità agli strumenti educativi offerti ai giovani, e per questo va un ringraziamento speciale al Terziario Donna per questa splendida occasione. Inoltre, un sincero ringraziamento va ai ragazzi che, con le loro esperienze passate, hanno reso possibile questo appuntamento, contribuendo al progetto di cambiamento mirato all'abbattimento delle differenze di genere.

L'incontro ha anche ricordato un evento significativo dello scorso anno: la presentazione di un francobollo realizzato dalle Poste Italiane in occasione della Giornata della Donna, l'8 marzo. Durante quella presentazione, diverse donne imprenditrici delle vallate locali hanno condiviso le loro esperienze, sottolineando quanto sia vitale il contributo femminile nell'imprenditoria.

Concludendo, questo incontro sottolinea l’impegno di Confcommercio - Terziario Donna nel promuovere un futuro più inclusivo e consapevole.