A Monticello d’Alba i funerali di Cristiano Vicino, il 29enne morto in un incidente stradale in Sardegna

Si svolgeranno oggi, lunedì 30 settembre, alle ore 14.30 nella parrocchia della Natività di Maria Vergine in Monticello Borgo, i funerali di Cristiano Vicino, il ventinovenne centauro morto in un incidente stradale sulla SS 130 “Inglesiente” in Sardegna lo scorso giovedì.

Il sinistro non ha lasciato scampo al giovane, molto conosciuto in paese, dove lavorava come meccanico presso l’azienda Corino Macchine S.p.A.

Nonostante il pronto intervento dei soccorsi il giovane non ha ripreso conoscenza a causa delle gravi ferite riportate nella caduta dalla motocicletta, scontratasi con un furgone. Al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Carbonia la dinamica dell’incidente.