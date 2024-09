Al Monastero di San Biagio Mondovì concerto per pianoforte e violoncello

Un eccezionale concerto per pianoforte e violoncello al Monastero di San Biagio Mondovì.

Due giovani brillanti musicisti, Jacopo Fioretti Riccati e Luca Cometto, ci accompagneranno in un viaggio in un repertorio di musica classica.

Il concerto per pianoforte e violoncello propone un viaggioattraverso capolavori del repertorio classico e romantico, spaziando dalle melodie raffinate di Bach alle emozioni intense di Fauré, Saint-Saëns e Schubert.

Si conclude con un bis contemporaneo, Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone, che aggiunge una nota moderna e spirituale alla serata. Prima del concerto, un aperitivo a partire dalle 19.30 con le eccellenze culinarie del territorio.

Si prega come sempre di prenotare per l'aperitivo allo 0174 698439 (9-18) o scrivendo a info@monasterodisanbiagio.it

I due artisti hanno deciso di regalare la loro bravura e l'unione delle loro arti per le attività di Casa do Menor, a sostegno dei tanti progetti i Brasile, in Guinea Bissau e in Italia a favore di giovani della loro età.

Il concerto per pianoforte e violoncello si apre con la maestosità e la semplicità della Suite n.1 di Johann Sebastian Bach, un'opera che esalta l'equilibrio e la raffinatezza del violoncello, conducendo l'ascoltatore attraverso melodie pure e armoniche.

A seguire, il Concerto in Sol Maggiore (1° Movimento) di Carl Stamitz, un pezzo brillante e vivace, che rivela la destrezza tecnica del violoncellista e la vivacità dell'accompagnamento pianistico.

La dolcezza della serata continua con una delle pagine più celebri della musica barocca: l'iconica Aria sulla quarta corda di Bach, caratterizzata da una melodia serena e quasi sospesa, che infonde una sensazione di pace e introspezione.

L'elegante malinconia dell'Élégie in Do minore Op.24 di Gabriel Fauré segna un cambiamento emotivo, esplorando i toni più profondi del violoncello in dialogo con il pianoforte, evocando una struggente meditazione sul dolore e la bellezza.

Segue Il Cigno di Camille Saint-Saëns, una perla del repertorio romantico, in cui il violoncello, con la sua voce lirica, dipinge con delicatezza l'immagine di un cigno che scivola sull'acqua, accompagnato dal fluire delicato del pianoforte.

L'atmosfera si fa più luminosa con il Salut d'Amour Op.12 di Edward Elgar, un pezzo che, con le sue melodie affettuose e la grazia melodica, esprime un sentimento di amore e tenerezza.

Il programma principale si conclude con l’Ave Maria Op.52 N.6 di Franz Schubert, uno dei brani più amati del repertorio classico, dove il violoncello, con la sua voce calda e profonda, intona la preghiera universale con dolcezza e devozione.

Come bis, che siamo sicuri sarà richiesto, un omaggio contemporaneo di cui non sveliamo il titolo ma dove il dialogo tra pianoforte e violoncello cattura tutta la potenza emotiva e la spiritualità della composizione, concludendo il concerto con un tocco di modernità e introspezione.

Il concerto sarà alle 20.30 e sarà ad ingresso libero e gratuito. L'aperitivo è alle

19.30.