Il tenente Desiree Pagani è il nuovo comandante del Nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Cuneo

Cambio al vertice al Nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Cuneo: a presentarla il comandante del Gruppo CC Forestale, tenente colonnello Luca Stella. Il tenente Desiree Pagani subentra al capitano Claudia Matera, comandante del Nucleo dal 2020.

L'ufficiale, classe 1998 di Varese, si è laureata nel 2022 in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Varese. Nello stesso anno vince il concorso per Ufficiali del ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri, che la porta a frequentare il corso biennale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma, al termine del quale consegue il Master di II livello in Conservazione della Biodiversità̀ e Contrasto ai Crimini Ambientali.

Il tenente e il personale del N.I.P.A.A.F, saranno coinvolti nelle attività di prevenzione e di repressione dei crimini ambientali, incarico che l’ufficiale ha affermato di voler svolgere con impegno e dedizione.