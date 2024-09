Vicoforte in campo per l'ambiente con "Puliamo il mondo"

Le scuole Vicesi, in collaborazione con il Comune, hanno partecipato alla tradizionale giornata “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente. Oltre 160 studenti hanno percorso strade e piazze di Vicoforte in due momenti diversi: venerdì 27, circa venticinque della scuola primaria e sabato 28, circa centoquaranta, suddivisi in più gruppi, della scuola secondaria di primo grado.

Prima della partenza, il Sindaco Gian Pietro Gasco con l’Assessore Daniela Tarò, e sabato anche con il consigliere comunale Luciano Ravotti, hanno incontrato gli alunni per ricordare le origini e l’importanza dell’iniziativa e quanto essa rappresenti per mantenere viva la sensibilità sul tema dell’ambiente e del rispetto che occorre avere nei suoi confronti. Fondamentali sono quindi i comportamenti di tutti e questa giornata consente di riflettere in particolare sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti con la loro raccolta differenziata.

"Un sentito ringraziamento - commenta l'assessore all'istruzione e ai servizi scolastici, Daniela Tarò - va alle insegnanti Patrizia Rebaudengo ed Elisa Barale, rispettivamente coordinatrici didattiche per la scuola primaria e secondaria, per il loro prezioso contributo nell’organizzazione della giornata. Grazie al loro impegno, sono state coinvolte le due classi quinte della scuola primaria e tutte le sette classi della scuola secondaria. L’entusiasmo e la partecipazione attiva degli studenti sono stati straordinari e hanno rappresentato un vero successo. I ragazzi hanno dimostrato un grande senso di responsabilità che contribuisce anche a sensibilizzare noi adulti sull’importanza di mantenere il nostro territorio pulito e verde. Questo evento non solo ha avuto un impatto positivo sull’ambiente, ma ha anche rafforzato il senso di comunità e di rispetto per il nostro patrimonio naturale".