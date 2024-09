Venerdì 4 ottobre Voxonus Festival chiude con Mozart "I Concerti Della Croce Nera" 2024 presso la Scuola Apm di Saluzzo

Venerdì 4 ottobre alle ore 21:15 "I Concerti della Croce Nera" si concluderanno con l'appuntamento "Mozart flute quartet" eseguito dal Voxonus Quartet insieme a Manuel Staropoli (flauto). Il concerto si svolgerà eccezionalmente nella Sala Verdi della Fondazione Scuola APM di Saluzzo, che, insieme alla chiesa della Croce Nera rappresenta, un prezioso palcoscenico del Voxonus Festival "Dalle Alpi al mare" 2024 offrendo una cornice spettacolare per l'esecuzione di uno dei capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il Voxonus Festival 2024 è supportato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Piemonte e dalle Fondazioni CRT e CRC. "I Concerti della Croce Nera" sono realizzati in collaborazione con l'Associazione Collegium Artium, la Fondazione Scuola APM Saluzzo, Rotary Club Saluzzo e Rotaract Club Monviso e hanno il patrocinio del Comune di Saluzzo e Terres Monviso.

"Il circuito concertistico di Saluzzo ha doppiato il successo del 2023 con sei concerti da giugno a ottobre, che hanno seguito l'arco delle stagioni, offrendo gratuitamente al pubblico il meglio del Voxonus Festival. La collaborazione tra gli altri con la Scuola APM, eccellenza del territorio, ha permesso di intrecciare questa esperienza con quella importantissima del 'Vox Off - Spazio Giovani'. Per noi è stato un onore calcare la scena saluzzese anche quest'anno e ringraziamo pertanto il Comune e tutti i nostri partner e sostenitori". Così Claudio Gilio, direttore artistico del Voxonus Festival e presidente dell'Orchestra Sinfonica di Savona, realtà che da tredici edizioni porta questa rassegna musicale in giro per l'Italia.

«Siamo lieti di collaborare attivamente con il Voxonus Festival e di ospitare l’appuntamento “Mozart flute quartet” presso la Sala Verdi della Scuola APM. L’azione sinergica tra le due realtà ha permesso in questo 2024 di arricchire l’offerta culturale sul territorio di Saluzzo e di offrire opportunità a giovani musicisti di confrontarsi con il pubblico. Auspico che la collaborazione possa consolidarsi e svilupparsi negli anni futuri». Ecco quanto dichiarato da Cristiano Cometto, direttore della Fondazione Scuola APM.

Il Programma:

Mozart flute quartet. La composizione dei quartetti per flauto da parte di Mozart fu curiosa e contraddittoria. Se da un lato il compositore ebbe modo di affermare di sentirsi ed essere "del tutto impotente quando sono obbligato a scrivere per uno strumento che non sopporto", manifestando così una non spiccata simpatia per lo strumento, dall'altro, con questi quartetti, regala forse le migliori melodie dell'epoca per il flauto. Sebbene tra gli strumenti a fiato Mozart preferisse sicuramente il corno e il clarinetto, dimostrò di padroneggiare anche le capacità tecniche ed espressive del flauto. Scrisse i quartetti in Re maggiore, Sol maggiore e Do maggiore fra il 1777 e il 1778 durante il soggiorno a Mannheim, su commissione del flautista dilettante e ricco uomo d'affari Ferdinand Dejean. Il quartetto in La maggiore K 298 è invece successivo e non fa parte del blocco commissionato da Dejean. Singolare l'iscrizione che Mozart riportò sull'ultimo tempo di questo quartetto Rondieaux, Rondeau che riporta la dicitura del tempo "Allegretto grazioso ma non troppo presto, però non troppo adagio". Così-così-con molto garbo ed espressione". Forse un divertissement linguistico o forse un'ulteriore testimonianza di "presa in giro" per uno stile musicale che considerava frivolo e salottiero.

Info e Prenotazioni:

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria al numero 340.6172142 (WhatsApp). Al termine di ogni evento seguirà un rinfresco. Per ulteriori informazioni, scrivere a info@orchestrasavona.it . Il calendario completo è disponibile sul sito www.orchestrasavona.it