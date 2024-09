Bocce: Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, Buniva e Rainero si impongono nel Memorial Gigi Zeppa

Non molla il settore giovanile del volo dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo.

Il club saluzzese risulta ancora vittorioso in una competizione di prestigio, quale la Coppa Città di Asti.

Nella gara riservata agli under 15, settima edizione, "Memorial Gigi Zeppa", Nicolò Buniva e Federico Rainero hanno concesso poco agli avversari della Chiavarese, scesa in campo con Matteo Ravera e Davide De Ferrari, vincendo per 13 a 2.

Nella specialità petanque, nella fase finale provinciale del campionato di 3^ categoria, sconfitta nei quarti di finale per la compagine saluzzese.