Riapre la baita ai Poggi San Siro di Ceva

Sabato 28 settembre una festa ha animato la frazione dei Poggi San Siro: l'inaugurazione della Baita ha riportato in vita ricordi e racconti che hanno unito le famiglie, i giovani e i meno giovani presenti.

La Baita ha riaperto per ospitare il progetto di educazione, apprendimento ed immersione in natura "Gemme in Libertà", gestito dall'educatrice Ilaria Vignotto e la psicologa Emanuela Viglione.

Il progetto di "asilo nel bosco" è rivolto alle famiglie che vogliono mettersi in gioco condividendo ideali, valori e desideri per l'educazione dei propri figli. La finalità generale comprende la crescita sana e armoniosa dei bambini dai 2 ai 6 anni, in una realtà educativa rispettosa dei tempi e dei bisogni di ogni bambino e bambina.