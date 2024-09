Volley A1F, sabato parte il campionato: Honda Olivero Cuneo quarta al Trofeo Mimmo Fusco di Busto Arsizio

La Honda Olivero Cuneo ha preso parte alla ventesima edizione del Trofeo Mimmo Fusco, svoltosi alla e-Work Arena di Busto Arsizio questo weekend (28-29 settembre). Le Gatte hanno raccolto una sconfitta per 1-3 contro Eurotek Uyba Busto Arsizio in semifinale ed un’altra sconfitta, sempre per 1-3, contro Volley Bergamo nella finale per il 3°/4° posto.

La semifinale ha visto una sfida aperta, soprattutto nei primi due parziali. Tuttavia le padrone di casa hanno avuto la meglio nei momenti importanti della partita, determinando così il risultato finale di 1-3. Nella finale per il 3°/4° posto le ragazze di Pintus hanno replicato il risultato di 1-3 contro Volley Bergamo al termine di una partita tirata, soprattutto nei primi due set.

“Sappiamo di dover combattere con tutti. Per larghi tratti in tutte e due le gare abbiamo dimostrato di poterlo fare, ma ci manca ancora quel feeling e quella consapevolezza nelle nostre capacità. Capacità che ci serviranno per mettere a terra i palloni. Siamo arrabbiati con noi stessi per aver sprecato la possibilità di toglierci delle soddisfazioni e dare gioia ai tifosi presenti. Però dobbiamo aver pazienza e rimandare l'appuntamento a quando saremo più maturi”. Queste le parole di coach Pintus al termine della due giorni di Busto Arsizio.

Dal prossimo weekend la Honda Olivero Cuneo inizierà il proprio cammino ufficiale in stagione. Si parte con la trasferta contro la Savino Del Bene Volley al Pala Wanny di Firenze il 5 ottobre, in diretta alle 20:30 su Rai Sport.

-----------------------------------------------------------------------------------------

HONDA OLIVERO CUNEO 1-3 Eurotek Uyba Busto Arsizio (22-25, 25-22, 16-25, 17-25)

HONDA OLIVERO CUNEO 1-3 Volley Bergamo (25-21, 31-33, 17-25, 15-25)