Il Terzo Ponte ad Alba: "Spese di realizzazione salite del 20% e arrivate a circa 46 milioni"

Lo stato della progettazione del terzo ponte ad Alba e l'iter della tangenziale sono stati argomenti trattati nell'ultimo consiglio comunale grazie a un'interrogazione del consigliere Massimo Reggio.

A fare una disamina della situazione è stato l'assessore Edoardo Fenocchio: "Stiamo prendendo in mano i dossier che riguardano le opere più complesse di tipo infrastrutturale, di concerto con i nostri uffici. Abbiamo avuto contatti con la Provincia, che è l'ente che era stato individuato quale soggetto deputato a gestire la realizzazione del terzo ponte, e con la direzione tecnica dell'Asti-Cuneo per quanto riguarda l'adeguamento della tangenziale di Alba (e il cosiddetto terzo lotto di interventi per il completamento dell’Asti-Cuneo). Per quanto riguarda la prima opera, la progettazione preliminare è stata approvata dal consiglio provinciale a fine 2023: a fronte di una iniziale ipotesi di spesa di 32 milioni, il costo complessivo stimato nel progetto preliminare è arrivato pari a circa 46 milioni, con un incremento di circa del 20%".

Un altro punto è di carattere burocratico, aggiunge Fenocchio: "La fase successiva della progettazione deve essere verrà svolta secondo quanto previsto dal nuovo codice dei contratti che non prevede più la fase di progettazione definitiva, ma viceversa un progetto di fattibilità tecnico-economica maggiormente articolato. L’affidamento di questo incarico non è stato ancora formalizzato dall'Amministrazione provinciale. Tema sicuramente nodale è il reperimento delle risorse aggiuntive tra le prime ipotesi di spesa e le risultanze del progetto di fattibilità approvato a fine 2023. Per quanto riguarda il terzo lotto autostradale, l'iter ci risulta fermo al supplemento d'istruttoria sulle valutazioni ambientali presso il Mise, ma chiederemo un più dettagliato aggiornamento alla società proponente".