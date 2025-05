I monumenti di Cherasco hanno nuovi pannelli turistici in italiano, inglese e braille

Sono stati consegnati dal presidente dell’Apri ODV (Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti) Marco Bongi direttamente nelle mani del sindaco Claudio Bogetti i nuovi pannelli informativi dei monumenti di Cherasco: sono in italiano, in inglese e in braille, cioè il sistema di scrittura tattile a rilievo utilizzato dalle persone non vedenti e ipovedenti.

Sono stati realizzati dall'Ufficio turistico di Cherasco in collaborazione con APRI ODV e con l'associazione RP Liguria ODV (Retinite Pigmentosa e altre malattie della Retina).

I pannelli turistici sono fondamentali per la valorizzazione del territorio e l’accoglienza dei visitatori, servono per orientare i visitatori facilitando l’esplorazione autonoma, per fornire informazioni storiche e culturali aiutando i turisti a comprendere meglio ciò che stanno visitando, per promuovere il patrimonio locale mettendo in risalto punti d'interesse in diverse parte del centro storico, nel caso specifico poi ora anche garantire accessibilità includendo testi in più lingue, compreso quello per non vedendi. Alcuni inoltre avranno anche la possibilità di fruire di un'immagine stilizzata della facciata del monumento con il rilievo tattile.

I monumenti del Centro Storico che hanno i nuovi pannelli segnalatori sono: l’Arco del Belvedere e l’Arco di Porta Narzole, la chiesa di Sant'Agostino, la chiesa di San Gregorio, la chiesa di San Martino, la chiesa di San Pietro e la chiesa di Sant'Iffredo, Palazzo Comunale e la Torre civica, Palazzo Gotti di Salerano, Palazzo Salmatoris, il Santuario della Madonna del Popolo e il Castello Visconteo.

"I nuovi supporti informativi, realizzati con testi in italiano, inglese e Braille, rappresentano un importante passo avanti verso una fruizione del patrimonio culturale più inclusiva e accessibile a tutti. – dice il sindaco Claudio Bogetti – Dopo le audioguide presenti nei saloni di Palazzo Salmatoris per la descrizione storica e artistica, redatti con un editing attento alle persone con disabilità visiva, questa iniziativa continua il progetto di rendere la storia, l’arte e l’identità di Cherasco fruibili non solo ai visitatori italiani e stranieri, ma anche alle persone con disabilità visiva. L’accessibilità non è solo un diritto, ma un valore che arricchisce l’intera comunità, permettendo a ogni cittadino e turista di vivere appieno l’esperienza culturale offerta dal nostro territorio. Crediamo fortemente che una città accogliente sia una città che sa parlare a tutti. Con questi nuovi strumenti, Cherasco conferma il proprio impegno per un turismo sempre più consapevole, rispettoso e aperto".