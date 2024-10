Una mongolfiera di ceramica l'omaggio di Mondovì a Bob Sinclar

Da un lato l’abbraccio eterogeneo di migliaia di persone che per una sera si sono radunate nei Giardini del Belvedere per ballare e divertirsi sulle note di successi internazionali come “World, Hold On (Children of the Sky)” e “Love Generation”; dall’altro l’omaggio istituzionale della Città di Mondovì che ha voluto simbolicamente omaggiare Bob Sinclar (ospite della prima edizione di Movì - Sunset Vibes) con l’elemento forse più iconico del Monregalese, ovvero la mongolfiera.

«Un piacere e un onore aver ospitato un artista di fama mondiale capace di attirare migliaia di persone», il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno. «Ci è quindi sembrato doveroso consegnargli un simbolo della nostra città e dell’intero territorio, nella speranza di rivederlo presto nelle nostre zone, magari proprio in occasione del Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania».