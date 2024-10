L'Asl sospende l’attività della casa di riposo "Le Acacie" di Santo Stefano Roero: "Non è idonea"

Gli ospiti assistiti nella Residenza per Anziani “Le Acacie”, sita in frazione San Lorenzo di Santo Stefano Roero sono stati trasferiti in altre strutture oggi, martedì 1° ottobre, a causa di una sospensione imposta dalla Commissione di Vigilanza dell’Asl Cn2.

“A seguito di reiterati accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza si è rilevato il perdurare di non conformità della struttura di Santo Stefano Roero, tali da non consentire, al momento, la prosecuzione dell'attività della struttura stessa”, conferma l'azienda sanitaria al nostro giornale.

Interpellata in proposito, la sindaca di Santo Stefano Roero Giuseppina Facco si è mostrata dispiaciuta per la situazione: “Sono stata tenuta al corrente con puntualità dall’Asl Cn2, che nei giorni scorsi ha fatto tutto il possibile per evitare l’inconveniente, piuttosto pesante per anziani e famiglie. Mi dispiace per il nostro territorio perché viene a mancare un servizio importante e spero sia una situazione che possa essere risolta in breve tempo, per non arrecare ulteriori disagi”.

La struttura, regolarmente convenzionata con l’ASL e accreditata, è molto moderna, ha la possibilità di ospitare fino a 70 persone, autosufficienti e non. Ne ospitava al momento una quarantina.