Cosa sapere sul rinofiller: dai rischi ai vantaggi del trattamento

Sondaggi effettuati sui consumatori mostrano una tendenza a non accettarsi e chiedendo esplicitamente quale parte del corpo cambierebbero, le percentuali più alte riguardano il naso, le labbra o qualche inestetismo come i rotolini antiestetici nella zona del gluteo, delle ginocchia o della pancia.

Uomini e donne, indistintamente, faticano ad accettarsi tanto da mostrare importanti ripercussioni sulla socialità e persino in ambienti di lavoro dove la sicurezza è una dote apprezzabile. Per potersi sentire più confident si può però ricorrere alla medicina estetica: negli ultimi anni, accanto ai classici interventi chirurgici più invasivi si sono fatti strada dei trattamenti che, eseguiti da mani esperte, portano importanti risultati.

Un esempio è quello del rinofiller: un’alternativa alla rinoplastica che, tramite l’iniezione strategica di acido ialuronico, va a ridurre asimmetrie, gobbe o altre piccole problematiche estetiche con un risultato che dura dai 12 ai 18 mesi circa. Ma quali sono i rischi del rinofiller? E cosa c’è da sapere prima di sottoporsi?

Cosa c’è da sapere sul rinofiller

Ilè unche consiste innel tessuto sottocutaneo, mirata a correggere imperfezioni estetiche come gobbe, asimmetrie o depressioni.

La tecnica si rivela particolarmente efficace per migliorare il profilo, nascondendo le irregolarità come piccole gobbe o avvallamenti; sebbene non possa ridurre le dimensioni, può far sembrare il naso più armonioso rispetto al resto del volto. La procedura in sé è relativamente semplice e rapida, di solito dura dai 15 ai 30 minuti e viene effettuata in ambulatorio con l’uso di anestetici topici per ridurre al minimo il disagio.

I vantaggi del rinofiller

Uno deirispetto alla rinoplastica chirurgica è sicuramente l’assenza di un intervento invasivo. Non sono necessari tagli, punti di sutura o lunghe convalescenze. Dopo il trattamento, il paziente può tornare immediatamente alle sue attività quotidiane, con solo

In più, e non è certo da sottovalutare, regala risultati temporanei: il materiale iniettato tende a riassorbirsi gradualmente nel corso di 18 mesi, permettendo così al paziente di valutare se i cambiamenti estetici siano soddisfacenti o meno.

I rischi da conoscere

Essendo un trattamento medico,e deve essere eseguito da un medico esperto e qualificato. Il naso è infatti una zona complessa dal punto di vista anatomico, ricca di vasi sanguigni e nervi; un errore nella somministrazione può portare a complicazioni, che vanno da semplici ecchimosi o gonfiori fino a problematiche più gravi.

Insomma, chi desidera sottoporsi dovrà farlo solo affidandosi a mani di medici specializzati che potranno garantire un ambiente sterile, prodotti di qualità e anni di studio.

Come avrai capito, si tratta di una soluzione indicata per chi desidera intervenire su piccoli difetti estetici del naso; non è invece adatto a chi cerca una trasformazione radicale del proprio naso o a chi ha problemi funzionali che richiedono un approccio chirurgico.

Tra i trattamenti di medicina estetica, il rinofiller è uno dei più apprezzati tanto da pazienti di sesso maschile quanto di sesso femminile: i risultati immediati uniti al recupero rapido e all’assenza di segni che mostrano in modo evidente il trattamento rendono la procedura preferita agli interventi più invasivi e debilitanti.