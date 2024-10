Alla Festa del Pane la "Micca della Granda" con testimonial l'olimpionica Sara Curtis

Ci siamo! E’ tutto pronto a Savigliano per la “Festa del Pane” che andrà in scena il 5 e 6 ottobre. In quest’ occasione l’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo ha deciso di proporre due nuovi “pani”.

Il pane della “Prevenzione Lilt” ha già occupato i giornali in questi giorni, ma questa volta l’attenzione è tutta per la “Micca della Granda”.

Testimonial del progetto, la nuotatrice saviglianese Sara Curtis, olimpionica di Parigi che subito, con grande disponibilità, si è dimostrata interessata al tema, consapevole che l’alimentazione, per gli sportivi, è prioritaria.

Il pane, fonte di carboidrati e in particolare la “Micca della Granda” con i suoi ingredienti “nuovi”, fiocchi di avena e malto tostato, danno elementi nutritivi importanti per condurre una quotidianità in salute ed energia.

La ricetta è nata dall’artigianalità e fantasia di Daniele Mulassano del panificio “L’Panatè d’San Michel” di Cavallermaggiore. È stato lui lo scorso anno ad aggiudicarsi il concorso indetto dall’Associazione.

Spiega il presidente Piero Rigucci: “Questi mesi ci sono serviti per mettere a punto il lancio, crediamo fortemente a questo progetto patrocinato dalla Fondazione Crc. La scelta della testimonial, Sara Curtis, giovane promessa del nuoto italiano, legata al territorio è sinonimo di cambiamento, lo stesso che stiamo attuando all’interno delle nostre attività artigianali, per portare sulla tavola dei consumatori sempre novità al passo con i tempi, senza stravolgere la tradizione del nostro prodotto”.

Ecco spiegata la scelta degli ingredienti che sposa questa filosofia, farine del territorio come la Segale, da sempre coltivata sulle nostre montagne, farina di grano tenero tipo “2” che coniuga le richieste nutrizionali del momento, una lievitazione lunga e un pane croccante dall’intenso profumo.

Troverete questo prodotto all’interno dell’area forni durante la due giorni saviglianese della “Festa del Pane” organizzata dall’Ente Manifestazioni e che andrà in scena il 5 e 6 ottobre, nei giorni successivi comincerà a essere prodotto tra i panifici aderenti e associati all’Autonoma Panificatori.