Mondovì, al Bar Lurisia incontro per ricordare il pittore Edmondo di Napoli

Sabato 5 ottobre alle ore 17 presso la Saletta d’Arte Caffè Lurisia in Mondovì via Luigi Einaudi, 2,ci sarà un incontro per ricordare un grande Artista: Edmondo di Napoli.

L’Artista negli ultimi 8 anni della sua vita ha dovuto convivere con l’Alzheimer e, ciò nonostante, ha continuato a dipingere.

La particolarità di questo incontro risiederà nel fatto che avremo come ospite il dott. Guido Govone che ci illustrerà come la malattia abbia potuto incidere sulla pittura dell’Artista.

Visto la particolarità e l’importanza di questo evento confidiamo nella vostra partecipazione.

Le opere saranno esposte dal 5 al 13 ottobre con orario di apertura del Caffè Lurisia.