Elezioni provinciali, Graglia: "Ottimo il risultato di Forza Italia, che elegge tre consiglieri su quattro"

“Il risultato delle elezioni provinciali dimostra ancora una volta che il lavoro, soprattutto se svolto in modo onesto, educato e rispettoso, paga sempre ed evidenzia che Forza Italia è un partito maturo, composto da persone che danno valore all’impegno di squadra ed il cui unico obiettivo è quello di mettersi al servizio dei cittadini e del nostro territorio”.

È questo il commento a caldo di Franco Graglia, segretario provinciale di Forza Italia, in merito all’elezione in Provincia di Cuneo di tre consiglieri su quattro (Simone Manzone, Roberto Baldi e Massimo Antoniotti) con una somma di voti di quasi 19mila su 30mila voti alla lista del centrodestra.

“Ringraziamo tutti gli amministratori per la fiducia che ci hanno accordato. Un grazie, naturalmente, ai sei candidati azzurri per l’impegno profuso e la passione dimostrata. Esprimo anche la mia totale gratitudine verso i nostri candidati che hanno accettato e rispettato la regia condivisa e per raggiungere insieme l’obiettivo migliore non hanno neppure votato se stessi”.

“Il nostro apporto alla lista del centrodestra è stato determinante - conclude il segretario di FI, Graglia -, segno tangibile di un partito che cresce e che è sempre più un riferimento per i cuneesi. Naturalmente questo non è un punto di arrivo ma una base, importante e gratificante, dalla quale proseguire il nostro lavoro per raggiungere sempre più importanti traguardi”.