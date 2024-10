Cuneo, alla caserma Vian venerdì 4 e sabato 5 ottobre torna il Salone dell'orientamento

Scuole superiori e agenzie di formazione in vetrina venerdì 4 e sabato 5 ottobre alla caserma Vian di San Rocco Castagnaretta a Cuneo. L'inaugurazione avverrà alle 14.30 del venerdì e la caserma resterà aperta fino alle 17.30 per accogliere i giovani studenti e le loro famiglie che vorranno approfondire curiosità e ricevere maggiori informazioni sui vari istituti presenti.



Il sabato 5 ottobre sarà invece aperta per l'intera giornata dalle 9:30 alle 17:30 e sarà scandita da finestre di presentazione dedicate ai vari istituti. Saranno a disposizione stand di scuole e agenzie formative oltre ai servizi di orientamento regionali. A rotazione, nel teatro della caserma, sono previste anche presentazioni mirate dei vari Enti.



Per i ragazzi delle terze medie questo è un appuntamento prezioso di confronto e chiarimento di fronte alle incertezze che li assalgono in questi mesi che precedono la decisione finale che culminerà con l'iscrizione ufficiale.



Il sabato si presenteranno dalle 9.30 alle 10.20 gli enti di Formazione Professionale: AFP Dronero - Ente Scuola Edile Scuole Tecniche San Carlo - En.A.I.P Piemonte ETS-CSF Cuneo;

alle 10.30 l'Istituto Istruzione Superiore “S. Grandis”; alle 11.20 Ottico, Servizi Commerciali, Servizi Sanità e Assistenza Sociale, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Indirizzo Tecnico Economico Turistico;

dalle 11.30 alle 12.20 l'istituto per i Servizi Alberghieri e Ricettivi e Istituto Tecnico Agrario “Virginio-Donadio” (Agrario: Gestione dell’Ambiente e del Territorio, Produzioni e Trasformazioni. Alberghiero: Hospitality, Cucina a 360°, Bar-Pasticceria, Organizzatore eventi);

dalle 12.30 alle 13.20 l'Istituto Tecnico Commerciale “F. A. Bonelli” (Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo e Ambiente, e-Commerce, Sistemi informativi Aziendali, Relazioni Internazionali per il Marketing);

dalle 13.30 alle 14.20 il Liceo “E. De Amicis” Scienze Umane, Linguistico, Economico Sociale, Curvatura Sportiva;

dalle 14.30 alle 15.20 l'Istituto di Istruzione Superiore “Bianchi-Virginio” Liceo Artistico: Figurativo, Grafica, Architettura e Ambiente Liceo Musicale Istituto Tecnico per Geometri: CAT (Costuzioni Ambiente e Territorio);

dalle 15.30 alle 16.20 l'Istituto Tecnico Industriale “M. Delpozzo” Chimica Materiali, Biotecnologie Sanitarie, Elettro, Smart city, Informatica, Smart Robotica, Meccatronica, Logistica;

dalle 16.30 alle 17.20 il Liceo Classico-Scentifico “S. Pellico-G. Peano” Classico: Ordinamentale, Digitale, Esabac Scentifico: Ordinamentale, Scienze Applicate, Esabac, Sportivo.



Un'iniziativa resa possibile dalla Regione Piemonte e dal supporto e collaborazione del Secondo Reggimento Alpini di Cuneo.