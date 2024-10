A Sommariva Perno il murales dedicato alla natura sulla cabina E-Distribuzione

“Roero è natura: i volatili delle nostre zone” è il titolo del murales che abbellisce la cabina di E-Distribuzione a Sommariva Perno , in frazione San Giuseppe. L’opera, realizzata interamente con pittura spray da Stefano Castelli e Sub, membri del collettivo ''Free Steps Crew'', continua il percorso di murales dedicato agli animali del Roero dopo quella realizzata a Corneliano d’Alba.

“L’Azienda è fortemente impegnata in questo progetto che coinvolge le nostre cabine in tutta Italia, creando un vero e proprio museo a cielo aperto - commenta Marco Rosa, responsabile dell’Unità Territoriale di Cuneo per E-Distribuzione -. Nel Roero le nostre cabine si stanno integrando con il territorio circostante, rappresentando soggetti naturalistici e veicolando messaggi importanti di sostenibilità e rispetto per l’ambiente”.