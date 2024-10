Benvenuto ottobre e alla magia dell’Ottobrata

«Ottobre è bello, ma tieni pronto l’ombrello». Decimo mese dell’anno per il calendario gregoriano, ottobre prende il nome dal numero 8, poiché nell’antica Roma, prima che Giulio Cesare promulgasse il calendario giuliano, spostando l’inizio dell’anno al 1° gennaio, quello era l’ottavo mese.

Fino al 1976 la scuola iniziava per tutti, senza differenze tra le regioni italiane, il 1° ottobre e gli studenti venivano chiamati “remigini” come il Santo celebrato proprio in quella data, San Remigio.