“Vieni anche tu!”: tre viaggi interculturali per piccoli e grandi alla scoperta della Biblioteca civica e dei Musei di Mondovì

Il progetto “Cultura 0/6: crescere con cura” e il Comune di Mondovì propongono tre pomeriggi dedicati alle famiglie con bambini in età 0-6. Un viaggio alla scoperta dei luoghi della Cultura di Mondovì, attraverso storie e giochi. Si inizierà sabato 12 ottobre con méta la Biblioteca Civica, mentre il 26 ottobre si andrà alla scoperta del Museo civico della Stampa, prima di concludere l’iniziativa sabato 9 novembre al Museo della Ceramica. Tre luoghi iconici da vivere e da scoprire grazie ad una visita animata con giochi, storie e una merenda finale.

Tutti gli appuntamenti (che rappresentano l’esito di un percorso di coprogettazione che ha visto coinvolti, con il personale della Biblioteca Civica e dei Musei della Stampa e della Ceramica, la Cooperativa Sociale Caracol, la Compagnia Il Melarancio, l’Associazione Mondoqui e l’Associazione Spazio Mediazione & Intercultura) sono gratuiti ma a numero chiuso ed è quindi consigliata la prenotazione attraverso il presente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMXrs_EBBjCa8MP4f3sdtR2SL5BHJmStc1Nl-1t9Adt0DMYw/viewform. In tutte e tre le giornate, il punto di ritrovo sarà fissato presso la Stazione di valle della funicolare alle ore 16.00, mentre l’attività terminerà all’incirca alle ore 18.00.

“Cultura 0/6: crescere con cura” è un progetto di welfare culturale dedicato a bambini e famiglie 0-6 che riunisce intorno al motto “la bellezza fa bene e unisce” istituzioni pubbliche e private di ambito culturale, educativo, sociale e sanitario. Il progetto ha come capofila il Comune di Cuneo con la Biblioteca Civica, il Museo Civico, i Servizi socioeducativi e la Compagnia Il Melarancio. È sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso il bando Cultura per crescere. Per Informazioni sull’iniziativa “Vieni anche tu!” è possibile contattare la Biblioteca Civica Mondovì allo 0174 43003 o via mail all’indirizzo cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it. Per maggiori delucidazioni sul progetto “Cultura 0/6 crescere con cura”, invece, sono consultabili le pagine social https://www.facebook.com/culturazerosei/ e https://www.instagram.com/culturazerosei/