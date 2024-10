A Savigliano l’ultimo saluto a Marziano Bertino ex preside dell’Istituto Salesiano di Lombriasco

Erano in tanti stamattina nella chiesa di San Pietro a Savigliano a dare l’ultimo saluto a Marziano Bertino, professore, ex dirigente dell'istituto Salesiano di Lombriasco e attuale presidente dell’associazione ‘Ex allievi salesiani’ della scuola.

L’uomo, 68 anni, è deceduto sabato scorso, 28 settembre, all’ospedale 'Santa Croce' di Cuneo dove era ricoverato, da circa due settimane, dopo un incidente dovuto a una caduta mentre guidava la sua Vespa lungo la provinciale tra Racconigi e Casalgrasso.

Nell'incidente aveva subito un grave trauma addominale causato dall'impatto con il manubrio. Originario di Marene, risiedeva a Savigliano. Per quasi quarant'anni aveva lavorato all'Istituto Superiore di Agraria delle scuole Salesiane di Lombriasco, dove aveva insegnato Produzioni animali, Economia, Estimo e Marketing, assumendo poi il ruolo di preside diventando una figura di spicco della scuola.

Era da poco andato in pensione come dirigente, ma lo scorso maggio era stato eletto presidente del Consiglio degli ex allievi salesiani dell’Istituto di Lombriasco.

La direzione della scuola salesiana e i colleghi insegnanti lo ricordano come "Un docente molto apprezzato e un preside esperto, sempre disponibile ad ascoltare tutti. Il rapporto che riusciva a creare con i suoi studenti era straordinario, come se fossero parte di una grande famiglia".

In tanti ex allievi dell’istituto Salesiano di Lombriasco ed insegnanti lo hanno ricordato con stima ed affetto.

Numerosi tra loro hanno condiviso memorie e messaggi di condoglianze sui social dell'Istituto o direttamente con la famiglia del docente, descrivendolo come “Un vulcano di idee, uno dei pilastri storici della Casa salesiana di Lombriasco e un maestro di vita”.

Tra le tante testimonianze in suo omaggio, c’è quella di un ex allievo che lo ricorda così:

“In tutti questi anni hai stretto centinaia di mani di persone che ricorderanno per sempre chi sei stato, che esempio ci hai dato, cosa ci hai insegnato, cosa ha significato per noi vivere insieme a te una parte della nostra vita. Nella Casa salesiana di Lombriasco hai ricoperto, negli anni, ruoli di prestigio, pur rimanendo sempre umile. Docente stimato da tutti i tuoi studenti, preside competente e pronto ad ascoltare i tuoi collaboratori come se facessero parte della tua famiglia e, in ultimo, proprio in ordine cronologico, presidente degli ex allievi che avresti amorevolmente accolto durante i vari raduni di questo nuovo anno scolastico. Riferirci a te parlando al passato, per adesso, è quasi impossibile, perché sembra impossibile che tu non ci sia più. Ti promettiamo che, come forse avresti voluto, i tuoi insegnamenti rimarranno ben saldi in tutti coloro che ti hanno voluto bene”.

Lascia la mamma Maria, la moglie Margherita Silvana, i figli Giulia con Samuele e la piccola Maddalena, Giuseppe, e Pietro con Maddalena.



Dall’associazione Ex allievi di Lombriasco fanno sapere che le eventuali offerte raccolte in ricordo di Marziano Bertino saranno devolute ad alcuni progetti a lui cari in Madagascar, Sierra Leone e Cambogia.

È stato aperto un conto corrente dedicato: “In memoria di Bertino Marziano” con il seguente Iban: IT88 D0630546854000300006717.