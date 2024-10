Magia e comicità: incontro con Mago Lupis, protagonista dell’apertura della 10^ rassegna magica firmata Blink

Conto alla rovescia a Dronero per l’inaugurazione della 10^ rassegna magica Sim Sala Blink organizzata da Blink Circolo Magico, che anche quest’anno porterà sul nostro territorio spettacoli di magia con illustri artisti internazionali.



Il primo sarà l’eclettico ed imprevedibile Mago Lupis, protagonista al CineTeatro Iris sabato 5 ottobre, alle ore 21, con “Il trucco c’è ma non mi dona!”. Lo incontriamo proprio oggi.



Al secolo Daniele Lepantini, Mago Lupis vanta il titolo di Campione Italiano di Magia nel 2014:



“Per l’occasione avevo preparato un numero con una banconota, inerente al mio genere e studiato apposta per l’occasione - ci racconta -. Ci tengo sempre molto ad inventare prestigi che sento affini, perché si intrecciano inevitabilmente con l’artista che sono, con ciò che prediligo e con le mie capacità. A Saint-Vincent, nel 2014, era stata una grandissima emozione!”



Una passione, per la prestigiazione, scoperta da Mago Lupis in terza elementare ed unita poi con il tempo ad un’altra importante arte: quella della comicità e del cabaret. Talento e perseveranza, oltre ad indiscusse capacità teatrali e comunicative, lo hanno portato a farsi notare anche da Tony Binarelli, che è stato uno dei suoi maestri.



Sono svariati i premi internazionali ricevuti e molteplici anche le partecipazioni in note trasmissioni televisive insieme ai più rinomati conduttori, da Amadeus a Tù si que Vales, da Pier Luigi Diaco a Italian’s Got Talent. Memorabili i siparietti magici nel programma “Edicola Fiore” di Rosario Fiorello:



“Con Fiorello è stato uno spasso, è una persona straordinaria - racconta Mago Lupis -. Poco dopo l’Edicola ho cominciato a fare un format, che si chiamava Magiko, in cui andavo a casa di vari personaggi dello spettacolo, meravigliandoli con le mie magie. Mi sono divertito tantissimo! Fiorello aveva voluto che portassi il trofeo del Campionato Italiano di Magia nello studio televisivo ed il giorno dopo alla mia partecipazione a Tù si che Vales mi aveva dedicato l’intera puntata dell’Edicola”.



A Dronero, lo spettacolo “Il trucco c’è ma non mi dona!” promette risate e stupore per grandi e piccini, in una serata di magico cabaret, tra comicità, gag, battute, effetti inspiegabili e situazioni al limite dell'assurdo.



“Dopo tanti anni di prove ho messo a punto uno spettacolo totalmente affine al mio modo di essere e di pensarmi come artista - dice Mago Lupis - È uno spettacolo comedy-magic adatto anche ai bambini, molto divertente ma che riesce a meravigliare il pubblico attraverso la magia. Ci sarà davvero molta magia, per una serata all’insegna della felicità, la stessa che caratterizza proprio Blink!”



Uno show coinvolgente, in cui comicità e mistero si fonderanno per dar vita a momenti pieni di meraviglia: “È sempre emozionante ripartire con la nostra attività perché è letteralmente travolgente - commenta il presidente Giorgio Barbero - lo facciamo per la passione verso l’arte dell’ illusionismo, per l’amicizia e i rapporti concreti e sinceri che si sono creati tra noi soci e per lo stupore. Nonostante il nostro motto sia ‘Don’t Blink’ ossia ‘Attenzione, occhi aperti, non sbattere le palpebre per non perdere il trucco’, la magia accade sempre! Abbiamo ripreso l’attività sociale del venerdì, gli appuntamenti mensili di Blink Social nelle case di riposo, a novembre partirà la SQuola di Magia... insomma per noi ogni volta è una meraviglia vedere scaturire lo stupore negli occhi di chi guarda! E quella del primo spettacolo con Mago Lupis sarà una meraviglia pura, contornata da simpatia e battute. Sarà proprio lui il primo grande ospite di una rassegna magica, piena di meraviglia e di artisti che ci lasceranno letteralmente a bocca aperta! Vi aspettiamo a teatro!”



Biglietto d’ingresso unico a 12 euro, per maggiori informazioni e prenotazioni sul sito www.blinkcircolomagico.it o contattando il numero 366 5397023. La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Dronero, dall’ATL Cuneese, e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.