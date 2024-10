Mancano pochi giorni all’iscrizione del concorso regionale dei Formaggi Piemontesi!

L'ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) ricorda a tutti i produttori e affinatori piemontesi che mancano pochi giorni alla scadenza delle iscrizioni per partecipare alla seconda edizione del Festival dei Formaggi Piemontesi, in programma il 26 e 27 ottobre 2024 presso Piemonte Latte a Savigliano (CN).

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 7 ottobre 2024. L'ONAF sottolinea l'importanza di questa scadenza e invita tutti i produttori interessati a completare l'iscrizione quanto prima. L'iniziativa si conferma come una preziosa occasione per valorizzare e promuovere la straordinaria qualità e varietà dei formaggi del Piemonte.

In caso di difficoltà nel ricevere il link o il regolamento, l'ONAF invita i partecipanti a contattare l'organizzazione: l'obiettivo è garantire la massima assistenza e supporto. Per agevolare il processo, viene fornito nuovamente il link diretto per la registrazione dei prodotti: [www.festivaldeiformaggipiemontesi.it](www.festivaldeiformaggipiemontesi.it).

Si ringraziano tutti coloro che hanno già completato l’iscrizione contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio lattiero-caseario piemontese.

La partecipazione al Festival è gratuita e i formaggi iscritti saranno valutati da una giuria nazionale composta da Maestri Assaggiatori ONAF, garantendo competenza e professionalità nelle valutazioni.

Per qualsiasi necessità o chiarimento, l'ONAF resta a disposizione.

Diamo valore ai territori, diamo valore ai formaggi piemontesi!