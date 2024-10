Vent'anni del coro “Envie de Chanter”, attraverso la musica che unisce una comunità

Prosegue il clima di festa a Envie per celebrare i primi venti anni di attività del coro Envie de Chanter, un sodalizio che ha saputo far vibrare di musica e passione il paese ai piedi del Mombracco. Dopo la tre giorni di giugno, che ha visto musica e spettacoli animare il paese, i festeggiamenti continuano venerdì 4 ottobre, alle 21, nella Chiesa Parrocchiale di Envie. Ospite della serata sarà il coro de ‘I Polifonici del Marchesato di Saluzzo’, diretto dal maestro Enrico Miolano.



“La voglia di cantare continua a diffondersi e a contagiare - afferma Alessandra Castelli, una delle fondatrici di Envie de Chanter insieme a Flavio Fraire. - Sono molte le ragioni affettive e musicali che legano da tempo il coro enviese a quello saluzzese: l'amicizia con il maestro Enrico Miolano, con cui io e Flavio abbiamo condiviso gli studi in Conservatorio, e la mia lunga esperienza come corista con ‘I Polifonici del Marchesato’. Flavio, inoltre, ha accompagnato il coro in diverse occasioni, e il presidente Alex Balangero, anch’egli enviese, è cresciuto tra le fila di Envie de Chanter”.



L'orgoglio di Castelli è tangibile mentre racconta come molti talenti siano nati proprio nel coro enviese: “Il maestro accompagnatore Stefano Eligi ha iniziato qui la sua carriera musicale, per poi affermarsi come pianista professionista. Molti coristi hanno mosso i primi passi nel nostro coro di voci bianche e giovanili . La serata – conclude la direttrice del coro - non sarà solo un’occasione musicale, ma anche un momento di ricordi e condivisione, in cui il canto diventa un ponte tra passato e futuro, tra amicizie e nuove esperienze".



La serata di venerdì è ad ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.enviedechanter.it o inviare una mail a info@enviedechanter.it.