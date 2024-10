Elezioni provinciali, Pellegrino riconfermato. Centro per Cuneo: "Orgogliosi per il nostro capogruppo"

‘Centro per Cuneo - Lista Civica’ è orgogliosa di avere il proprio capogruppo confermato in Provincia. L’elezione di Vincenzo Pellegrino nel Consiglio Provinciale per la lista “Patto Civico per la Granda” è la conferma della solidità del progetto e della grande voglia - soprattutto da parte dei tanti amministratori che hanno partecipato alle elezioni - di pragmatismo e serietà. Non si devono perdere le opportunità che una buona amministrazione deve cogliere.



Dal 2012 ad oggi abbiamo sempre lavorato per il bene della città e delle sue frazioni consapevoli che amministrare Cuneo non è un compito che termina con i confini del Comune. Il capoluogo di provincia ha responsabilità nei confronti di un territorio molto più ampio. Ci sono sfide rispetto alle quali non possiamo non considerare l’ambito sovracomunale: dall’Ospedale Hub al Tenda, dall’autostrada al sistema rifiuti e all’acqua.



Nel percorso fatto siamo riusciti a creare un soggetto più ampio partendo da percorsi differenti: siamo civici con un forte radicamento nei valori popolari, liberali e riformisti. Siamo ancorati alle idee ed alle radici che portarono nel 2012 alla coalizione ‘Cuneo Libera e Forte’ e non ci siamo spostati.



Abbiamo la fiducia di cittadini e colleghi amministratori di altri Comuni: questo è per noi il faro che ci guida nell’agire quotidiano. Fedeli ai nostri elettori, siamo soddisfatti degli obiettivi degli ultimi mesi: l’aver contribuito all’elezione dell’attuale Assessore Regionale Marco Gallo e l’aver confermato - grazie al sostegno del nostro gruppo consigliare e di tanti altri amministratori cuneesi - Vincenzo Pellegrino come rappresentante nel Consiglio Provinciale.



Guardiamo al futuro consapevoli del ruolo che abbiamo e fiduciosi di poter avere proficue interlocuzioni con gli Enti di Governo sovracomunali.