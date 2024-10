A Cuneo, Borgo e Dronero una serie di incontri per la formazione dei caregiver familiari

Si svolgeranno tra ottobre e novembre una serie di incontri informativi organizzati dall’ASL CN1 – Distretto Sud Ovest e Unità Operativa di Cure Palliative, Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e ADAS Cuneo, e rivolti a persone che si prendono cura a domicilio di anziani non autosufficienti o persone con disabilità.

Momenti pensati per fornire spunti, indicazioni e strategie operative per facilitare l’assistenza, in particolare sui temi della movimentazione, dell’alimentazione e dell’igiene personale. Gli incontri, che saranno tenuti da personale dei tre enti promotori (infermieri, fisioterapisti e operatori socio sanitari), si svolgeranno: -

Giovedì 10 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso il Salone della RSA Sant’Antonio a Cuneo, in corso Nizza 89

Giovedì 17 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso la Sala riunioni dell’ASL CN1 a Borgo San Dalmazzo, in piazza Don Viale 2

Giovedì 24 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso la Sala Milli Chegai a Dronero, in via IV Novembre 7 e saranno aperti a chiunque interessato, senza necessità di iscrizione preventiva.

Inoltre, nel mese di novembre si svolgeranno un incontro di presentazione e orientamento nei servizi a favore della non autosufficienza (venerdì 8 novembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso il Salone della RSA Sant’Antonio a Cuneo, in corso Nizza 89) e una serata sulla gestione emotiva delle varie fasi della malattia (venerdì 22 novembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la sede dell’ADAS a Cuneo in Corso Giovanni XXIII 19).

“Con questo ciclo di incontri - commenta il Direttore del Distretto Sud Ovest dell’ASL CN1 Luigi Domenico Barbero - si vuole offrire, in sinergia con il Consorzio e l’ADAS, un servizio a sostegno delle famiglie che hanno in carico situazioni di fragilità. Il caregiver è impegnato a gestire situazioni difficoltose e pensare di poter offrire un supporto attraverso consigli pratici e informazioni ci fa sentire ancora di più integrati nel territorio. Spesso l’interazione con i servizi è complessa, il nostro obiettivo è aiutare i pazienti e i caregiver a sentirsi meno soli e disorientati con l’impegno di consolidare la rete tra i professionisti e le famiglie”.

“Il Consorzio è impegnato sui temi della non autosufficienza fin dalla sua origine, ha all’attivo numerosi interventi domiciliari e non a favore di persone non autosufficienti e partecipa con grande interesse a questa attività divulgativa organizzata in sinergia con l’ASL CN1 e l’ADAS – commentano il Presidente del Consorzio Giancarlo Arneodo e il Direttore Giulia Manassero. - Il lavoro in equipe è una realtà quotidiana, in cui ciascuna professionalità coinvolta apporta il proprio contributo: con la stessa logica, negli incontri vogliamo mettere a disposizione spunti sui vari aspetti di gestione della malattia a domicilio, valorizzando peraltro gli operatori che ogni giorno lavorano nei nostri servizi e trasmettendo un importante messaggio di sinergia tra le diverse istituzioni pubbliche e private coinvolte”.

“La mission della Fondazione ADAS – commenta il Presidente Massimo Cugnasco - è quella di migliorare la qualità di vita dei malati affetti da patologie inguaribili e delle loro famiglie nonché la diffusione delle cure palliative anche attraverso eventi formativi. Ci pare dunque che il poter offrire un contributo a tale attività divulgativa rientri a pieno titolo negli obiettivi della nostra Fondazione permettendoci di raggiungere un maggior numero di famiglie bisognose. Inoltre, tale attività, rappresenta un esempio concreto di sinergia tra istituzioni pubbliche e terzo settore, modello, a nostro parere, virtuoso e di fondamentale importanza strategica in relazione alle sfide che, in un prossimo futuro, i sistemi socio-sanitari saranno chiamati ad affrontare.