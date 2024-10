Con la riqualificazione di piazza Europa tornerà anche la svolta in corso Brunet

Risale ai primi mesi del 2019 la modifica del semaforo di corso Nizza, all'altezza di piazza Europa, quando venne deciso di ridurre le corsie direzionali da tre a due e di togliere, quindi, la possibilità di svoltare in corso Brunet.

Questo, in particolare per ampliare la corsia di svolta verso corso Giolitti per fgli autobus.

A distanza di cinque anni abbondanti, con la chiusura anche di viale degli Angeli, il Comune ha deciso di ritornare al semaforo a tre corsie, ripristinando, quindi, la svolta verso corso Brunet.

Non sarà prima di un anno, un anno e mezzo. La modifica avverrà, infatti, nell'ambito della riqualificazione di piazza Europa, ma la strada sembra segnata.

Questo consentirà anche di alleggerire le vie limitrofe, per esempio corso Santorre di Santarosa e di conseguenza via Bersezio, dove transitano mediamente sette mila auto al giorno, come ha evidenziato l'assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo, che ha evidenziato come si debba trovare una soluzione.

Tra quelle che verranno certamente messe in atto, il ritorno della svolta da corso Nizza in corso Brunet, provenendo da monte verso il centro cittadino.