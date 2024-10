A Bra lunedì 7 ottobre via Vittorio Emanuele II chiusa al traffico fino alle 20

A Bra, lunedì 7 ottobre, è prevista la chiusura al traffico dalle 8,30 alle 20 del tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Gianolio e via Rambaudi per consentire il montaggio di una gru.

I residenti in via Vittorio Emanuele II (tratto tra via Audisio e via Rambaudi), in via Mendicità Istruita, via Gianolio, via Cavour (tratto tra via Principi di Piemonte e via Vittorio Emanuele II ) e via Moffa di Lisio potranno circolare in doppio senso di marcia, in caso di necessità e urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare nel tratto in questione solo per raggiungere luoghi privati di sosta (ord. 408/24).