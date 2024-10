Ad Albaland un pomeriggio alle giostre per gli ospiti di centri di riabilitazione e comunità cittadine

Albaland, il più grande parco divertimenti della provincia di Cuneo, rinnova l’appuntamento anche quest’anno: ieri, mercoledì 2 ottobre, i giostrai hanno accolto oltre 100 ragazze e ragazzi dei Centri Riabilitazione e delle Comunità del territorio per trascorrere insieme un pomeriggio di giostre gratis e divertimento infinito!



Questa iniziativa si ripete due volte l’anno, in occasione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e, in primavera, al ricorrere di Vinum.



“Ogni volta è un momento attesissimo”, rivela Paolo Camera responsabile degli educatori del Centro di Riabilitazione Ferrero.

Anni fa è a lui che i gestori di Albaland hanno rivolto la proposta di portare gli ospiti del Centro Ferrero a divertirsi al parco, ma oggi l’invito è esteso a La Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo, L’Aquilone, Comunità Villa Ottavia, Cooperativa Alice, Cooperativa Emmaus, Cooperativa Sociale Controvento, ai volontari de L’Arcobaleno VIP Alba Bra e divulgato su gruppi social di persone con disabilità che non necessariamente vivono in Comunità. Come da aspettative, sono stati moltissimi i presenti in piazza Medford.



Si può notare come l’età non sia stata affatto un fattore escludente: dai bambini agli over 60 non c’è limite al divertimento!



Il primo giro è stato riservato alla ruota panoramica: oltre 38 metri di altezza che svettano sulla città la rendono una delle più grandi ruote panoramiche itineranti d’Italia. Le attrazioni, in tutto, sono circa sessanta e per l’intero pomeriggio sono rimaste tutte aperte e gratuite per fare il pieno di svago in tranquillità, accompagnati dai propri operatori.



Il plauso all’iniziativa è arrivato anche dall’assessore comunale alla Sicurezza Davide Tibaldi, che ha portato i saluti dell’Amministrazione albese. In qualità di portavoce di tutte le realtà coinvolte, Camera ha tenuto a ribadire quanto generosi siano i responsabili del luna park: “A Jarno Marro, Patrick Bolognesi e Divier Cristiani di Albaland vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. Questo appuntamento annuale, attesissimo dai ragazzi dei Centri, testimonia quale grande impatto possano avere tali iniziative sul benessere della nostra comunità tutta”.



Anno dopo anno si consolida il rapporto di collaborazione tra Albaland e i Centri cittadini per promuovere l’inclusione nelle occasioni di svago, aprendo l’esperienza delle giostre a misura delle necessità di ognuno. Alla fine dei giri liberi in giostra, come ormai tradizione il team di Albaland e i suoi ospiti hanno condiviso la merenda. Dagli appuntamenti ricorrenti alle tante novità, Albaland resta in città fino al 27 ottobre con moltissime attrazioni e attività da scoprire. In particolare, c’è attesa per la notte di sabato 12 ottobre con lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul Tanaro, alle ore 23. Sarà ben visibile da piazza Sarti.

