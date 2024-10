Bernezzo: un successo la visita al mulino San Pietro e alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo

Sabato 28 Settembre si è svolta come da programma la visita del Mulino di San Pietro e la passeggiata alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, con una trentina di partecipanti.



Accompagnati dal Sindaco Lorenzo Bono e dall'Assessore Silvia Musso che hanno ben illustrato le caratteristiche del territorio bernezzese, è stato possibile rivivere la storia del mulino e la sua funzione nel territorio. Grazie ai volontari molti macchinari erano in funzione come anche il grande rodone (la classica "ruota" del mulino). Per le spiegazioni dettagliate sui macchinari, ad esempio il notevole torchio da noci, era presente Evio Armando, esperto di storia locale.



La passeggiata è proseguita fino alla vicina Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, originariamente Monastero dei Monaci Benedettini che nel XVI secolo costruirono il mulino. Sulla facciata della Chiesa oggetto di vari rifacimenti che hanno modificato l'aspetto originario (del 1200) spicca un affresco del XV secolo. Dall'antico orto del Monastero, vero e proprio balcone panoramico, la vista spazia su Bernezzo e su tutta la pianura.



L'evento rientra nel progetto di Italia nostra "Minore: un faro sul patrimonio culturale", finanziato dal Ministero del Lavoro, con la collaborazione del Comune di Bernezzo, Ecomuseo Terra del Castelmagno, Associazione Ingenium.