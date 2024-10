Siglato un protocollo d'intesa tra il Comune di Caraglio e Plastc Free Cuneo

Giovedì 26 settembre, è stato siglato il protocollo di intesa tra il Comune di Caraglio (CN) e Plastic Free Cuneo, rappresentata dalla referente provinciale Flavia Faccia e dalla referente della Valle Grana, Giulia Galliano Sacchetto. L’accordo è stato firmato insieme alla Sindaca di Caraglio, Paola Falco, e all’assessore all’ambiente, Albino Gosmar, per rafforzare la lotta contro l’inquinamento da plastica.

Il protocollo, con una durata di quattro anni, prevede una stretta collaborazione per l’organizzazione di attività di sensibilizzazione ambientale aperte al pubblico e gratuite, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’uso della plastica e l’importanza della sua riduzione.

L'accordo rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile per la città di Caraglio. L’Amministrazione comunale ha dimostrato grande sensibilità verso le questioni ambientali, impegnandosi attivamente per tutelare il territorio e coinvolgere la cittadinanza in iniziative ecologiche.

Le prime attività sono già in programma, con un evento previsto per sabato 12 ottobre alle ore 10, durante il quale si terrà una raccolta di mozziconi nel centro della città, in collaborazione con l’Ecomuseo del Castelmagno e l’associazione culturale La Cevitou.

Questo accordo segna un periodo di grande soddisfazione per il team di Plastic Free Cuneo, che continua a riscontrare un crescente interesse da parte delle amministrazioni locali. La collaborazione e l’impegno congiunto dimostrano che, insieme, è possibile fare la differenza per un ambiente più pulito e sostenibile.