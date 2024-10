Gaiola, esce di strada nella discesa prima del ponte dell'Olla: ferita la conducente

Poco prima delle 16 di oggi, giovedì 3 ottobre, una donna alla guida della propria auto ne perde il controllo e finisce nella scarpata sottostante la statale 21 a Gaiola.



Complice anche il manto scivoloso per le piogge nei pressi della discesa, sulla curva subito antecedente il ponte dell'Olla, non è riuscita ad evitare l'impatto finendo contro il guardrail.

Dopo lo scontro le lamiere delle porte dell'auto non hanno consentito di procedere alla discesa dalla vettura in autonomia.



Rimasta ferita nell'incidente è stata liberata dalla squadra della prima partenza dei vigili del fuoco di Cuneo, intervenuta insieme ai carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità.

Intanto i sanitari del 118 hanno preso in carico la donna ferita a cui è stato assegnato un codice giallo per il trasporto in ospedale.