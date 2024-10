Peveragno, frontale tra automobili in via Beinette: due i feriti

Incidente stradale a Peveragno, nel pomeriggio di oggi (giovedì 3 ottobre).



Coinvolte due autovetture, scontratesi frontalmente davanti al caseificio Inalpi di via Beinette, in un tratto di strada da sempre vessato da incidenti. Due i feriti riscontrati dall’emergenza sanitaria che, con una medicalizzata del 118, ne hanno tradotto uno in codice giallo all’ospedale di Cuneo.



Presenti anche i vigili del fuoco con la prima partenza di Cuneo, per la messa in sicurezza dello scenario.