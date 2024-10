Colle di Tenda: dal 14 ottobre la strada dei 46 tornanti percorribile solo nei fine settimana

Il Comune di Tende, nella valle francese della Roya, ha emesso ieri un comunicato nel quale si avvisa i fruitori dell'unico passaggio internazionale rimasto in zona tra Francia e Italia, la sterrata del Colle di Tenda, che dal 14 ottobre la strada dei 46 tornanti sarà aperta alla circolazione solo dalle ore 12.00 di sabato alle ore 22.00 della domenica.

Il traffico sarà consentito ed avverrà secondo le stesse modalità delle fasce orarie ora in attuazione, ovvero nelle ore pari in direzione Italia/Francia e dispari in direzione Francia/Italia).

Le nuove normative resteranno in vigore fino alla chiusura invernale della strada.