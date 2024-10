Bra, manutenzione straordinaria per la piattaforma rialzata di piazza Giolitti

Lunedì 14 ottobre prenderanno avvio i lavori di manutenzione straordinaria della piattaforma rialzata posta all’incrocio tra piazza Giolitti e via Montegrappa, che funge da attraversamento pedonale. L’intervento, dalla durata prevista di un mese circa, prevede la rimozione della pavimentazione in porfido esistente a favore di un manto bituminoso e la rimodulazione delle corsie destinate al passaggio delle auto in modo da contenere le velocità di percorrenza a vantaggio della sicurezza di pedoni e ciclisti.

Il progetto rientra nel “Programma di interventi per l’adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva” finanziato dalla Regione Piemonte.

Per consentire l’esecuzione dei lavori verrà modificata provvisoriamente la viabilità in zona attraverso l’istituzione di un senso unico di marcia per chi proviene da via Trento e Trieste verso viale Risorgimento e la deviazione obbligatoria lungo le strade laterali di piazza Giolitti per chi proviene da via G.B. Gandino diretto alla stazione ferroviaria. L’ultima settimana di ottobre, durante la seconda fase dei lavori, verrà inoltre istituito un divieto di transito in via Montegrappa, con la sola eccezione dei residenti e autorizzati, per consentire i lavori sull’innesto della via.

Inoltre, per consentire l’accesso in sicurezza degli studenti alla Scuola Primaria E. Mosca, nelle ore di entrata/uscita al plesso scolastico viene istituita una nuova zona scolastica, con relativo divieto di transito (salvo autorizzati) in via Fratelli Allocco.

Durante tutta la fase dei lavori, il mercato settimanale ospitato sotto dell’ala mercatale di piazza Giolitti sarà trasferito sotto la tettoia in cemento adiacente. Per quanto concerne invece il trasporto pubblico locale, le fermate saranno mantenute ma potranno essere collocate in posizioni diverse in base alle lavorazioni in atto, che saranno segnalate con appositi avvisi a terra e a bordo dei mezzi interessati dalle modifiche delle fermate.