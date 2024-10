Costigliole Saluzzo: al via il rifacimento della rete idrica in via Bisognetta

A Costigliole Saluzzo sono ufficialmente partiti i lavori di rifacimento della rete idrica lungo via Bisognetta, grazie a una collaborazione tra il Comune e l’Azienda cuneese dell’Acqua (Acda). L’intervento, approvato dalla Giunta comunale lo scorso giugno, prevede il rifacimento della rete dell’acquedotto, con l’obiettivo di risolvere definitivamente le frequenti perdite d’acqua e migliorare la sicurezza stradale.



“Lungo un tratto di circa 750 metri – spiega il sindaco Fabrizio Nasi - Acda installerà una nuova condotta principale, mentre una rete secondaria in polietilene di 360 metri sarà posizionata lungo una strada privata perpendicolare a via Bisognetta. L’intervento, molto atteso dai residenti, prevede anche la posa di 12 nuovi allacciamenti, 7 saracinesche e 3 idranti sottosuolo per una gestione più efficiente della rete idrica”.



Nella zona interessata dai lavori: “Il Comune – afferma il vicesindaco Nicola Carrino - ha già allargato un tratto di strada a monte, coprendo un rivo per migliorare la viabilità, mentre Acda si occupa dell’ammodernamento dell'acquedotto”.



Soddisfazione tra i cittadini, che da anni richiedevano un intervento per risolvere le problematiche legate alle perdite d’acqua e alle condizioni del manto stradale, già affrontate anche recentemente in via Ceretto.