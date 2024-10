Racconigi: nuovo impianto di illuminazione per il campo da calcio di via De Gasperi

Si sono conclusi a Racconigi i lavori per il rinnovo dell’impianto di illuminazione del campo da calcio presso l'impianto sportivo "De Gasperi”.

L’intervento, dal valore complessivo di 70 mila euro, ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’illuminazione e ridurre il consumo energetico.

Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sostenibilità energetica che l'Amministrazione comunale sta portando avanti, con l’obiettivo di migliorare l'efficienza degli impianti pubblici, ridurre i consumi e promuovere una gestione più responsabile delle risorse energetiche.

Il presidente dell’associazione sportiva calcistica Racco86, Gianpiero “Peter” Rivoira, ha espresso grande soddisfazione per il risultato dell’intervento: “La nuova illuminazione è veramente eccezionale rispetto al vecchio impianto, che non consentiva ai giocatori di esprimersi al meglio. Ora possiamo garantire ai nostri atleti condizioni ottimali di gioco, anche nelle ore serali. Siamo molto contenti di questo importante miglioramento, che arricchisce l’intera esperienza sportiva e la vivibilità dell’impianto”.

“Questo intervento si inserisce all'interno di un piano più ampio di riqualificazione, che la nostra Amministrazione sta portando avanti, come dimostrano gli interventi sul palazzetto dello sport e della bocciofila. Oltre al miglioramento dell'efficienza energetica queste opere garantiscono una migliore gestione ed utilizzo degli impianti, potenziando inoltre la qualità dell'attività sportiva –commenta il consigliere con delega allo sport e alla transizione ecologica Andrea Pettiti -. Le società sportive del territorio ogni anno dimostrano la qualità delle loro proposte con ottimi risultati e, come Amministrazione, dobbiamo garantire loro le possibilità per poter continuare a crescere. Gli interventi sono ancora molti e nei prossimi anni ci impegneremo per realizzare i lavori negli impianti che ancora necessitano di essere riqualificati”.