"Settimana del Pianeta Terra", a Cherasco una conferenza sugli antichi percorsi dei fiumi nella pianura piemontese

Dal 6 al 13 ottobre 2024 si celebrerà la XII edizione della "Settimana del Pianeta Terra", un festival nazionale delle Geoscienze che si svolge ogni anno. Gli obiettivi del festival sono: sensibilizzare i cittadini nei confronti dei rischi connessi ai pericoli naturali; educare alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo ecosostenibile e alla transizione ecologica; promuovere il turismo culturale sensibile ai valori ambientali.

In occorrenza di questo evento, nella Città di Cherasco si terrà una conferenza mercoledì 9 ottobre alle ore 20.30 presso il Salone Consigliare (in Via Vittorio Emanuele 79).

Il tema della conferenza sarà “Antichi percorsi dei fiumi nella pianura piemontese”. Sarà un viaggio nel tempo su quel che nel recente passato (Pleistocene - Olocene) era la configurazione del reticolo idrografico del Piemonte, in particolare nella nostra zona, e che ha dato origine a molteplici morfologie ancora ben evidenti.

Durante la serata ci sarà l’intervento del Geologo Francesco Pilade e dell'esperto Piergiorgio Manzo.