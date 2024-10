Si alza il sipario sulla Fiera della Zucca di Piozzo: al via un week-end all'insegna del gusto

Un premio per valorizzare il lavoro che i volontari, ogni anno, dedicano alla preparazione e alla buona riuscita della Fiera della Zucca di Piozzo.

Si è aperta con la consegna della Zucca d'Oro, consegnata ai volontari Maria Cristina Pasquali e Carlo Bava la 31^ edizione della kermesse che accompagnerà questo primo fine settimana di ottobre.

L'apertura della manifestazione, trasmessa in diretta sui giornali del gruppo MoreNews, è stata l'occasione per ospitare un dibattito sull'importanza delle eccellenze gastronomiche come la zucca, ma anche per riflettere sul potenziale incredibile, anche a livello di promozione, di imprese come quella del Baladin di Teo Musso. Sul palco, oltre al sindaco, Sergio Lasagna che ha dato il benvenuto a tutti gli intervenuti, diverse autorità: il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, con l'assessore all'agricoltura Paolo Bongioanni, il presidente della provincia Luca Robaldo, il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini e il presidente dell'ATL del Cuneese, Mauro Bernardi oltre alla vice presidente di Fondazione CRC, Elena Merlatti, moderati da Renata Cantamessa.

"Il valore aggiunto del nostro paese è dato dalla sinergia tra le varie associazioni con i piozzesi, chi ci viene a trovare non è né ospite né cliente, si sente a casa - ha detto il sindaco, Sergio Lasagna -. Un evento in cui crediamo molto - già da bambini siamo legati a questa fiera che fa parte della nostra tradizione, ma anche della nostra quotidianità".

La manifestazione si svolgerà fino a domenica 6 ottobre e saranno 600 le varietà di zucca, selezionate e raccolte in una mostra tecnico-scientifica unica nel suo genere in Italia, allestita nel belvedere dell’Albarosa, curata da alcuni esperti e che potrà essere visitata gratuitamente.

Presente anche quest’anno la “Zucca Piozzo®”, prelibato prodotto culinario made in Piozzo brevettato ormai nove anni fa, da utilizzarsi prevalentemente per la preparazione del risotto.

Tutte le zucche sono coltivate a Piozzo ma i semi provengono da ogni angolo del mondo, verranno esposte su carri agricoli e si potranno acquistare nelle centinaia di stand allestiti anche con prodotti derivati della zucca, sia alimentari che non.

Confermato anche lo street food, con truck e stand che proporranno anche piatti tradizionali regionali a tema zucca da venerdì sera a domenica sera nella splendida cornice dell’Albarosa grazie alla collaborazione con All4you. Un altro classico appuntamento sarà quello con l’Artigiano del Suono Danilo Raimondo, costruttore di strumenti e oggetti sonori con le zucche secche. Presenza immancabile visto il grande successo delle edizioni precedenti, il laboratorio del gusto con degustazione di zucche nel pomeriggio di sabato e domenica.

Come nelle passate edizioni ci sarà poi il concorso di fotografia, “Metti la foto in zucca” – anche con la sezione Instagram dove si potranno pubblicare le foto con hashtag #fieradellazucca