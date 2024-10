"Una Rosa per Norma", domani a Boves una cerimonia in ricordo della giovane martire Norma Cossetto

Nell’ambito della manifestazione nazionale “Una Rosa per Norma” promossa in tutta Italia e all’estero dal Comitato 10 Febbraio, a Boves avrà luogo una cerimonia in ricordo della giovane Martire Italiana sequestrata, violentata, seviziata e poi uccisa in quei drammatici giorni del ‘46 dai partigiani comunisti di Tito.

La cerimonia con la deposizione di una rosa, sarà in piazza Borelli alle ore 9,30 dove l'Amministrazione Paoletti accolse la nostra richiesta di apporre una panchina sul territorio comunale.

“Ricordare Norma Cossetto - afferma il responsabile regionale Scotti - per noi significa ricordare ogni donna che in quei giorni fu violata sotto ogni punto di vista. Oggi ricordare Norma, vuol dire dare voce alle tante donne vittime di violenza. Ci ritroviamo per celebrare la figura di una Martire italiana insignita della medaglia d’oro al merito civile dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi, che con quel gesto mise un punto fermo a chi ancora oggi denigra figure di rilevanza nazionale come Norma”.

Alla cerimonia saranno presenti l’Assessore Regionale Paolo Bongioanni e il consigliere Provinciale Rocco Pulitanò i quali non fanno mai mancare il proprio sostegno a queste tematiche