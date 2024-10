Guarene, trovato per la seconda volta in 24 ore ubriaco alla guida di un autocarro

Una pattuglia della polizia Locale di Guarene, unitamente al Reparto Motociclisti di Alba, durante servizio di perlustrazione del territorio, ha intercettato oggi e bloccato a bordo di un autocarro un pluripregiudicato proveniente dai Balcani. L'uomo, domiciliato ad Asti, guidava con un tasso alcolemico superiore ai 3,0 grammi per litro.

Vista la particolare situazione, con non poche difficoltà, il soggetto veniva accompagnato in Comando per ulteriori accertamenti dai quali emergeva che solo nella serata di ieri era già stato denunciato dalla Squadra Volanti della Polizia di Stato di Asti per il medesimo reato.

Gli Agenti intervenuti deferivano nuovamente il conducente alla Procura della Repubblica di Asti, eseguivano gli atti per la revoca della patente di guida e toglievano definitivamente dalla disponibilità il veicolo in uso.