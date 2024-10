Nuovo ospedale di Cuneo, Centro per Cuneo: "Basta con gli 'stop & go', cabina di regia convocata ogni 60 giorni"

Un anno fa – il 4 ottobre 2023 – veniva convocata in Prefettura la Cabina di regia per l’Ospedale Hub della Provincia di Cuneo. Nella medesima sede e nello stesso formato si è nuovamente riunita la scorsa settimana.

Centro per Cuneo ribadisce che l’obiettivo primario dev’essere la salute ed il benessere delle persone e degli amministratori del territorio che non possono di volta in volta sopportare continui ‘Stop & go’. Servono delle decisioni ma e soprattutto dei fatti: il nuovo Ospedale Hub, accessibile agli utenti di tutto il territorio interessato, con prestazioni di alta specializzazione, realizzato in tempi certi anche a garanzia degli operatori sanitari.

È cambiato tutto e già un anno fa ribadivamo che da sempre prediligiamo la linea del finanziamento pubblico ex art. 20 o con fondi Inail pur. Qui a Cuneo qualcuno dice che non era necessario scomodare la Bocconi per verificare l’insostenibilità del piano Icardi. Se non altro l’autorevolezza dell’ateneo milanese ha messo la parola ‘fine’ su una parabola un po’ pasticciata.

L’operazione chiarezza fatta dall’assessore regionale Riboldi metta fine agli indugi e definitivamente consenta di cristallizzare due elementi che generano continuamenti discussioni e ritardi: è confermato il posizionamento del nuovo ospedale Hub e sono sufficienti le risorse per realizzarlo?

Infine, per mantenere adeguato il livello informativo con i cittadini, chiediamo che venga convocata la Cabina di Regia con cadenza bimestrale.

Centro per Cuneo – Lista civica